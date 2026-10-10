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FORMAZIONE FIORENTINA: GIOCA BETO, OULAI TITOLARE CON FAGIOLI, GNONTO ESTERNO

La formazione ufficiale della Fiorentina nella partita contro il Genoa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2026 14:05
FORMAZIONE FIORENTINA: GIOCA BETO, OULAI TITOLARE CON FAGIOLI, GNONTO ESTERNO - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo allo stadio Marassi di Genova per affrontare il Genoa, queste le scelte di Vanoli che deve rinunciare ad Atta, rimasto a Firenze. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Fagioli, Oulai, Ndour, Mastantuono, Gnonto, Beto

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