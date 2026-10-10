FORMAZIONE FIORENTINA: GIOCA BETO, OULAI TITOLARE CON FAGIOLI, GNONTO ESTERNO
La formazione ufficiale della Fiorentina nella partita contro il Genoa
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2026 14:05
La Fiorentina scende in campo allo stadio Marassi di Genova per affrontare il Genoa, queste le scelte di Vanoli che deve rinunciare ad Atta, rimasto a Firenze. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Fagioli, Oulai, Ndour, Mastantuono, Gnonto, Beto