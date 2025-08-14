FORMAZIONE FIORENTINA: 3-4-1-2, SOHM CON FAGIOLI, TRIDENTE CON GUD, KEAN E DZEKO
La formazione della Fiorentina per l'amichevole in programma alle ore 20 al Viola Park contro il Japan University
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2025 19:08
La Fiorentina scende in campo per giocare l'amichevole contro il Japan University al Viola Park, visibile sia sul canale Youtube che sul sito ufficiale della Fiorentina. Questa la formazione ufficiale viola, il modulo è il 3-4-1-2
De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Gudmundsson, Dzeko, Kean