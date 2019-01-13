FORM.UFFICIALI: MURIEL SUBITO TITOLARE, DRAGOWSKI ANCORA IN PANCA. MIRALLAS..
Le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco le scelte dei due allenatori:Fiorentina: Lafont, Pezzella, Hugo, Milenkovic, Edimilson Fernandes, Veretou...
Le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco le scelte dei due allenatori:
Fiorentina: Lafont, Pezzella, Hugo, Milenkovic, Edimilson Fernandes, Veretout, Benassi, Mirallas, Muriel, Chiesa.
TORINO: Sirigu, Izzo, Baselli, Belotti (c), Iago Falque, Meite, De Silvestri, Djidji, Nkoulou, Aina, Rincon. A disp. Ichazo, Rosati, Lyanco, Lukic, Ansaldi, Damascan, Edera, Berenguer, Parigini, Gleison.
FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Veretout, Benassi, Edimilson, Chiesa, Muriel, Mirallas. A disp. Brancolini, Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Gerson, Simeone, Pjaca, Dabo, Hancko, Thereau.