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FORM.UFFICIALI: GONZALO TORNA CAPITANO, TATA IN PORTA. BABACAR..

Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina, posticipo della 23esima giornata di Serie A Tim. All’andata finì 1-0 per i viola, a segno andò all’87’ minuto il croato Milan Badelj

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2017 19:58
FORM.UFFICIALI: GONZALO TORNA CAPITANO, TATA IN PORTA. BABACAR.. -
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Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina, posticipo della 23esima giornata di Serie A Tim. All’andata finì 1-0 per i viola, a segno andò all’87’ minuto il croato Milan Badelj, al termine di una bellissima quanto sofferta partita. Ad arbitrare il match ci sarà Irrati della sezione di Pistoia. L’arbitro, quest’anno, ha già diretto la Fiorentina contro la Lazio, sempre all’Olimpico. Lo scorso anno si rese protagonista in negativo sempre in Roma-Fiorentina.

Roma: Szczeny, Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson, Bruno Peres, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko, De Rossi (cap.), Strootman

Panchina: Lobont, Alisson, Perotti, Salah, Juan Jesus, Totti, Paredes, Grenier, Gerson , Mario Rui

FIORENTINA: Tatarusanu, Sanchez, Gonzalo, Astori, Chiesa, Badelj, Vecino, Olivera, Borja Valero, Bernardeschi, Babacar.

Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Tomovic, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Milic, Ilicic, Tello, Mlakar

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