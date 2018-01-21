FORM.UFFICIALI: BADELJ CAPITANO, EYSSERIC PER THEREAU. IN ATTACCO DOPPIA PUNTA
Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di ritorno di Serie A.
Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di ritorno di Serie A. Pioli cambia modulo per la squalifica di Veretout e inserisce due punte:
Fiorentina: Sportiello, Pezzella, Vitor Hugo, Laurini, Biraghi, Simeone, Eysseric, Badelj (cap.), Benassi, Chiesa, Babacar
Panchina: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Zekhnini, Saponara, Maxi Olivera, Cristoforo, Gil Dias, Bruno Gaspar
Sampdoria: Viviano, Strinic, Silvestre, Ferrari, Linetty, Praet, Berrszynski, Quagliarella (cap.), Torreira, Ramirez, Kownacki
Panchina: Puggioni, Tozzo, Andersen, Dodó, Barreto, Caprari, Alvarez, Regini, Verre, Capezzi, Murru, Zapata