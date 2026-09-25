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Footy Headlines mostra un'anteprima della 3°maglia: sarà blu con il giglio bianco senza stemma

Ecco l'anteprima della terza maglia della Fiorentina, come l'anno scorso il blu sarà presente tra le divise ufficiali della squadra viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2026 19:47
Footy Headlines mostra un'anteprima della 3°maglia: sarà blu con il giglio bianco senza stemma -
Maglia Fiorentina
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La Footy Headlines mostra un'anteprima di quella che sarà la terza maglia della Fiorentina, nell'anno del centenario. La maglia è blu, a tratti riprende il colore della terza maglia dello scorso anno, ma è un blu più intenso, con il giglio bianco senza lo stemma.

Il colletto e la cucitura delle maniche invece sono a strisce blu bianco e rossi.

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