Footy Headlines mostra un'anteprima della 3°maglia: sarà blu con il giglio bianco senza stemma

Ecco l'anteprima della terza maglia della Fiorentina, come l'anno scorso il blu sarà presente tra le divise ufficiali della squadra viola

La Footy Headlines mostra un'anteprima di quella che sarà la terza maglia della Fiorentina, nell'anno del centenario. La maglia è blu, a tratti riprende il colore della terza maglia dello scorso anno, ma è un blu più intenso, con il giglio bianco senza lo stemma.

Il colletto e la cucitura delle maniche invece sono a strisce blu bianco e rossi.