Footy Headlines mostra un'anteprima della 3°maglia: sarà blu con il giglio bianco senza stemma
Ecco l'anteprima della terza maglia della Fiorentina, come l'anno scorso il blu sarà presente tra le divise ufficiali della squadra viola
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2026 19:47
La Footy Headlines mostra un'anteprima di quella che sarà la terza maglia della Fiorentina, nell'anno del centenario. La maglia è blu, a tratti riprende il colore della terza maglia dello scorso anno, ma è un blu più intenso, con il giglio bianco senza lo stemma.
Il colletto e la cucitura delle maniche invece sono a strisce blu bianco e rossi.