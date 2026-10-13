Flachi: "Si continua a ricordare che Ranieri è alla Fiorentina da sempre, ma ha fatto errori clamorosi"

Flachi critica duramente il difensore dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Genoa

La sconfitta di Marassi continua a far discutere e nel mirino delle critiche finisce soprattutto Luca Ranieri. Francesco Flachi, intervenuto a Toscana TV, ha analizzato la prestazione del difensore viola, giudicandola severamente e chiamando in causa anche le responsabilità dell'allenatore Paolo Vanoli.

"La responsabilità della prestazione della Fiorentina è di Vanoli, ma bisogna parlare anche della prova di Ranieri. I due gol sono colpa sua: un giocatore di Serie A non può commettere errori così clamorosi, soprattutto dopo aver ricevuto anche un rinnovo di contratto di altri tre anni. Si continua a ricordare che è alla Fiorentina da quando aveva 13 anni, ma questo non può bastare a giustificarlo.

Sul primo gol esce, poi torna indietro e lascia all'avversario lo spazio per calciare. Si fa ammonire, poi contribuisce a far subire un'altra rete alla Fiorentina e successivamente commette anche un liscio che costa un altro gol. Eppure viene fatto passare come l'eroe di Firenze".