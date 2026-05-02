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Flachi: "Gud non ha personalità ma ha grandi qualità. Lo abbiamo aspettato due anni, possiamo fare tre"

Le parole di Francesco Flachi a Radio Bruno sul futuro di Albert Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2026 14:45
Flachi: "Gud non ha personalità ma ha grandi qualità. Lo abbiamo aspettato due anni, possiamo fare tre" -
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L'ex attaccante Viola, Francesco Flachi, durante un intervento al Pentasport si è soffermato su Gudmundsson: "Ha fatto bene prima di venire qui, ha delle qualità importanti. Gli manca personalità e determinazione. Sono due anni in cui non ha fatto bene per le possibilità che ha".

Aggiunge: "Magari va via e fa bene in un'altra squadra e ti rimane il rimpianto. È una scelta che andrà ponderata, deciderà l'allenatore che verrà. Quando arriva un allenatore nuovo può cambiare tutti. Lo abbiamo aspettato due anni, possiamo fare tre".

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