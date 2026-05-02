Flachi: "Altro che bollito: Sarri è una sicurezza per rilanciare la Fiorentina dopo un'annata negativa"

Le dichiarazioni dell'ex attaccante Viola, Francesco Flachi, sul futuro in casa Fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno durante l'evento di beneficenza organizzato da Alberto Malusci ad Agliana. Le sue parole:

"Delle ultime quattro partite, tre sono squadre che si giocano ancora qualcosa di importante. Avranno motivazioni diverse da quelle della Fiorentina. A volte quando non sei motivato rischi di fare brutte figure. La Fiorentina non ha fatto un bel campionato, la speranza è che possa concludere in bellezza. Spetta a loro cercare di migliorare oppure mantenere lo standard non positivo".

Sul futuro: "Non sarà per niente facile. Di solito annate come questa lasciano strascichi. Sicuramente l'entusiasmo è la prima cosa da riportare. E lo possono riportare solo i cambiamenti".

Sul futuro allenatore: "Si fanno i nomi di Grosso e Sarri: il primo è una scommessa, il secondo una sicurezza. Grosso ha fatto molto bene negli ultimi anni, è normale che possa avere l'occasione di fare il salto di qualità. Con Sarri invece vai sul sicuro, è tutt'altro che bollito. A me piace tanto come gioca la Lazio. L'importante è fare le scelte giuste, speriamo che la Fiorentina l'anno prossimo senza le coppe possa essere la sorpresa del campionato".