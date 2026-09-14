Firenze si accende per il derby: il Franchi prepara una notte di passione, attesi 15mila tifosi

La Fiorentina ritrova entusiasmo dopo il successo sul Venezia e si prepara alla sfida con il Pisa: in palio c’è un posto agli ottavi di Coppa Italia

Sarà una serata speciale all’Artemio Franchi, dove domani la Fiorentina tornerà protagonista in Coppa Italia contro il Pisa con l’obiettivo di conquistare il pass per gli ottavi di finale.

L’atmosfera a Firenze per il derby si annuncia particolarmente calda. Dopo il convincente successo per 4-2 ottenuto contro il Venezia, nell’ambiente viola è tornato un po’ di entusiasmo e la squadra vuole dare continuità alle sensazioni positive mostrate nell’ultima uscita. La Coppa Italia rappresenta inoltre un’occasione importante per proseguire il cammino e regalare un’altra soddisfazione al proprio pubblico.

Dall’altra parte ci sarà un Pisa tutt’altro che intenzionato a recitare il ruolo della semplice comparsa. La squadra di Paolo Bianco arriverà a Firenze con la voglia di sorprendere e, soprattutto, con la motivazione supplementare legata alla natura della sfida. Un derby è sempre una partita diversa dalle altre e la formazione nerazzurra proverà a trasformare questa componente emotiva in energia sul campo.

I precedenti più recenti raccontano di confronti particolarmente equilibrati. Nella scorsa stagione, all’Arena Garibaldi, la sfida terminò senza reti, con uno 0-0 che evidenziò le difficoltà della Fiorentina nel trovare il varco giusto. Al ritorno, invece, fu la formazione viola a imporsi di misura per 1-0, conquistando una vittoria sofferta ma preziosa.

Anche sugli spalti non mancherà il calore delle due tifoserie. Sono attesi circa 15mila spettatori al Franchi per accompagnare la Fiorentina in questa importante sfida di Coppa Italia. Un dato che conferma la voglia del pubblico di tornare a vivere una serata di calcio e, soprattutto, di sostenere la squadra in un appuntamento da dentro o fuori.

Saranno presenti anche i sostenitori del Pisa: circa 300 tifosi sono attesi nel settore ospiti e proveranno a far sentire la propria voce per tutta la durata dell'incontro. Una presenza destinata ad aggiungere ulteriore colore e tensione a una partita che non ha bisogno di ulteriori motivazioni per essere sentita da entrambe le piazze.

In palio non ci sono soltanto novanta minuti e il prestigio di un derby. La vincente conquisterà infatti l’accesso agli ottavi di finale, dove ad attenderla ci sarà il Napoli di Massimiliano Allegri, già qualificato al turno successivo. Un possibile incrocio di grande fascino che rende ancora più importante la sfida del Franchi.