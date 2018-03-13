Fiorentina Women's, ritirata la 13 in onore di Astori (FOTO)
Come riporta il sito ufficiale dell’ACF Fiorentina, per onorare la memoria del Nostro Capitano Davide Astori, tutte le squadre della Fiorentina Women’s FC, Settore Femminile della Fiorentina, ritireranno la maglia viola numero 13.
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2018 10:08
Dopo il ritiro ufficiale della casacca con il numero dell’eterno capitano Davide Astori da parte della prima squadra e del settore giovanile, anche la compagine femminile gigliata onora quel numero che per sempre sarà indelebile nei cuori Viola.