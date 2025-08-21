Fiorentina stasera in Conference: Probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera si giocherà l'andata dei playoff di Conference tra Polissya e Fiorentina. Vediamo insieme probabili formazioni e dove vederla in tv

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Stasera gli uomini di Pioli sono impegnati in Slovacchia nella prima vera gara dell'anno e hanno tutta intenzione di fare bella figura in Europa contro un avversario sulla carta abbordabile: secondo i migliori siti scommesse infatti la Fiorentina è nettamente favorita, come possiamo vedere infatti, il segno 2 con vittoria Fiorentina è quotato appena 1.35 da Eurobet, 1.36 dal sito scommesse Bwin e 1.37 da Gioco Digitale.

Interessante come i migliori siti scommesse ritengano che l'attacco Viola andrà molto probabilmente a segno, possiamo infatti vedere che:

-Secondo BWIN, Kean che segna almeno una rete nel match è quotato appena 2.00, mentre Dzeko è a 2.20

-Secondo il sito scommesse EUROBET, l'Under 1.5 con meno di 2 goal totali nel match è quotato addirittura a 4.00

-Secondo GIOCO DIGITALE, la Fiorentina vincente con Handicap (almeno 2 goal di scarto, es 0-2, 1-3 ecc) è quotata appena 2 volte la posta.

Primo match di natura internazionale dunque per una squadra italiana: stasera la Fiorentina sarà impegnata dell'andata dei preliminari di Conference League contro il Polissya. Vediamo insieme le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina favorita dunque ma vediamo ora dove vedere il match in televisione e quali sono le probabili formazioni.

Il match Polissya-Fiorentina sarà in programma questa sera alle 20 alla "Futbol Tatran Arena" e sarà visibile in tv sui canali Sky Sport e in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8. Sarà quindi possibile vedere il match in chiaro.

Queste le probabili formazioni di Polissya-Fiorentina di Conference League andata playoff in programma stasera:

POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapli, Beskorovalnyi, Kornichuk; Andrilevskyi, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Rotan.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.

Possiamo quindi vedere come Pioli schiererà una Fiorentina a trazione anteriore con Gudmusson alle spalle dei bomber Dzeko e Kean: test importante per questa nuova coppia d'attacco con il bosniaco che vorrà dimostrare tutto il suo valore in nuova maglia Viola.

Vi ricordiamo che le quote sono soggette a variazioni.