Fiorentina senza campo per allenarsi? Il Cagliari mette a disposizione il campo del suo centro sportivo

Bel gesto da parte del Cagliari, che porge una mano alla Fiorentina alla luce dei disagi causati dallo slittamento della partita di Serie A valevole per la 33^ giornata da oggi a mercoledì per via della morte di Papa Francesco. Ha fatto sapere nello specifico la società isolana in maglia rossoblù: “Considerate le difficoltà della Fiorentina nel trovare in tempi così stretti un terreno di gioco idoneo per potersi allenare, il Cagliari mette a disposizione del Club viola il suo centro sportivo di Assemini. La Fiorentina si allenerà al CRAI Sport Center nella mattinata di domani, martedì 22 aprile. L’allenamento dei rossoblù è fissato al pomeriggio”.