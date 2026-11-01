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Sassuolo-Fiorentina, i convocati: Atta e Ranieri non recuperano. I due non sono a disposizione di Vanoli

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2026 18:14
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La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Sassuolo di domani, in programma per le 18:30. Ecco la lista completa

BELDENTI Dennis

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CIANCIULLI Salvatore

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

CROCI Federico

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

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