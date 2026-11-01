Sassuolo-Fiorentina, i convocati: Atta e Ranieri non recuperano. I due non sono a disposizione di Vanoli
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2026 18:14
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Sassuolo di domani, in programma per le 18:30. Ecco la lista completa
BELDENTI Dennis
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CIANCIULLI Salvatore
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
CROCI Federico
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor