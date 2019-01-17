Fiorentina-Roma, biglietti in vendita. Ecco i costi davvero vantaggiosi
Davvero vantaggiosi i costi per i biglietti di Fiorentina-Roma di coppa Italia. I biglietti saranno disponibili già da oggi alle ore 15. Questi nel dettaglio i prezzi per la partita che verrà disputat...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 13:30
Davvero vantaggiosi i costi per i biglietti di Fiorentina-Roma di coppa Italia. I biglietti saranno disponibili già da oggi alle ore 15. Questi nel dettaglio i prezzi per la partita che verrà disputata allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 30 gennaio 2019 alle ore 17.30: