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Fiorentina-Roma, biglietti in vendita. Ecco i costi davvero vantaggiosi

Davvero vantaggiosi i costi per i biglietti di Fiorentina-Roma di coppa Italia. I biglietti saranno disponibili già da oggi alle ore 15. Questi nel dettaglio i prezzi per la partita che verrà disputat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 13:30
Fiorentina-Roma, biglietti in vendita. Ecco i costi davvero vantaggiosi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Davvero vantaggiosi i costi per i biglietti di Fiorentina-Roma di coppa Italia. I biglietti saranno disponibili già da oggi alle ore 15. Questi nel dettaglio i prezzi per la partita che verrà disputata allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 30 gennaio 2019 alle ore 17.30:

Fiorentina-Roma, biglietti in vendita. Ecco i costi davvero vantaggiosi

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