Fiorentina, rimonta salvezza: 19 punti in 10 gare, meglio solo Napoli e Inter. E sono solo 9 i gol subiti

Questi i numeri della Fiorentina nelle ultime 10 gare. Presi così sarebbero numeri da zona Europa. Bene anche la difesa: solo 9 gol subiti nelle ultime 10.

La Fiorentina è ormai a un passo da una salvezza che, solo un paio di mesi fa, sembrava fuori portata. A metà dicembre i viola occupavano l’ultimo posto in classifica con appena sei punti; oggi, invece, si trovano al quindicesimo posto con 36 punti, a +8 sulla zona retrocessione quando mancano cinque giornate al termine del campionato.

Negli ultimi mesi la squadra guidata da Paolo Vanoli ha cambiato marcia, soprattutto sul piano dei risultati. Nelle ultime dieci giornate sono arrivati 19 punti: meglio hanno fatto soltanto Napoli (20) e Inter (23). Rispetto all’inizio della stagione, la Fiorentina appare molto più solida e concentrata: non segna molto, ma ha ritrovato equilibrio difensivo, con appena 9 gol subiti nelle ultime 10 gare, un dato tra i migliori del campionato nello stesso periodo insieme ad Atalanta, Bologna, Lazio e Udinese.

La permanenza in Serie A non è ancora matematica, ma il percorso delle ultime settimane ha rimesso pienamente in carreggiata i viola, rendendo uno scenario che a gennaio sembrava compromesso oggi decisamente più favorevole.