Fiorentina retrocessa in Serie B e futuro Pioli, ecco cosa ne pensano i bookmakers

La situazione in casa Viola è molto delicata. Abbiamo deciso di analizzare i migliori bookmaker online per capire se e quanto rischiano la Fiore e Pioli

Non siamo più nella fase di precampionato in cui si festeggiava l'arrivo di Pioli e si parlava di obiettivo Europa League: questa Fiorentina è ferma a soli 3 punti in classifica in campionato, frutto di 3 pareggi in 6 partite, ed è in un momento davvero negativo.

Il sito scommesse Eplay24 prevede una risalita dei viola, pertanto ritiene altamente difficile una ipotesi di retrocessione in Serie B. Ipotesi remota quella della Fiorentina in B anche per Netwin, che quota una retrocessione di Kean e compagni ben 25 volte la posta. Quote simili le abbiamo trovate in Snai, Sisal, Eurobet, Bwin e Gioco Digitale.

Abbiamo notato quindi come una ipotesi di retrocessione in Serie B della Viola sia alquanto improbabile e secondo i bookmaker, sarà molto probabile che la Fiorentina riuscirà a risollevarsi da questo periodo.

Ma per quanto riguarda Pioli? Quanto durerà il tecnico ex Milan tra le altre, sulla panchina Viola? Qui in basso potete vedere la comparazione quote dell'esonero di Pioli entro il 25/12/2025, e sono davvero basse

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Insomma, non ci resta che aspettare il match contro il Milan di domenica sera, che potrebbe già essere un crocevia importante in questa stagione, soprattutto per Pioli, che con una eventuale sconfitta vedrebbe la sua situazione in panchina traballare decisamente.