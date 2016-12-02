Per Fiorentina-Palermo c'è Giacomelli. Tutte le designazioni

Il fischietto di Trieste sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Di Vuolo

Ufficiali le designazioni arbitrali per la 15^ giornata del campionato di Serie A. La partita tra Fiorentina e Palermo, in programma domenica sera al "Franchi" alle ore 20.45, sarà arbitrata dal sig. Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Di Vuolo, mentre gli addizionali saranno Maresca e Pezzut, completa la squadra degli arbitri il quarto uomo Pegorin. Per Giacomelli quella di domenica sarà la 75^ direzione in Serie A, mentre in questa stagione ha già messo insieme 7 presenze, nel corso delle quali sono maturate 4 vittorie della squadra che giocava in casa e 2 pareggi, senz'altro un dato che può far ben sperare la Fiorentina in vista della gara casalinga con i rosanero, freschi di cambio in panchina. Di seguito tutto il quadro della 15^ giornata che prenderà il via stasera con l'anticipo fra Napoli ed Inter.

ChievoVerona-Genoa: Russo; Fiorentina-Palermo: Giacomelli; Juventus-Atalanta: Irrati; Lazio-Roma: Banti; Milan-Crotone: Di Bello; Napoli-Inter: Rizzoli; Pescara-Cagliari: Doveri; Sampdoria-Torino: Orsato; Sassuolo-Empoli: Gavillucci; Udinese-Bologna: Pasqua