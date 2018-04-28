Fiorentina offre contratto a Guaita, portiere in scadenza con il Getafe. La notizia...

Secondo il quotidiano spagnolo As la Fiorentina ha messo gli occhi su Vicente Guaita, portiere 31enne del Getafe. I viola sarebbero tra le squadre che si stanno muovendo concretamente per accaparrarsi...

Secondo il quotidiano spagnolo As la Fiorentina ha messo gli occhi su Vicente Guaita, portiere 31enne del Getafe. I viola sarebbero tra le squadre che si stanno muovendo concretamente per accaparrarsi il portiere classe ’87. Guaita, infatti, è in scadenza con il Getafe, e la Fiorentina avrebbe proposto il contratto economicamente più ricco per il portiere. Su di lui anche il Napoli (per sostituire il partente Reina), il Crystal Palace e l’Atletico Madrid (che però lo vorrebbe solo come vice). Quest'anno Guaita ha subito solo 26 gol in 30 partite giocate, mantenendo la porta inviolata in 10 occasioni.