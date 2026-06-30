Fiorentina multata di 6 milioni per aver violato il rapporto tra costo della rosa e ricavi del 70%

Batosta per la Fiorentina che non ha rispettato alcuni paletti del Fair Play Finanziario

La UEFA ha pubblicato le decisioni della Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) dopo le verifiche sulla sostenibilità finanziaria dei club partecipanti alle competizioni europee della stagione 2025/26. Tra le società sanzionate c'è anche la Fiorentina, che dovrà versare una multa di 6 milioni di euro per la violazione della "Squad Cost Rule".Secondo quanto riportato dall'organo di governo del calcio europeo, il club viola ha chiuso il 2025 con un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al tetto del 70% fissato dalle norme sul Fair Play Finanziario. L'importo della sanzione è stato determinato in base all'entità dello sforamento e ai costi eccedenti sostenuti per la squadra.A differenza di altri club, tra cui Aston Villa e Strasburgo, la Fiorentina non dovrà però fare i conti con limitazioni sulla lista UEFA per l'iscrizione di nuovi calciatori. Inoltre, nel comunicato non viene indicata alcuna parte della sanzione subordinata al rispetto di specifici obiettivi futuri, circostanza che lascia intendere come l'intera ammenda da 6 milioni di euro sia da corrispondere immediatamente.Oltre alla Fiorentina, la UEFA ha inflitto sanzioni economiche anche a Fenerbahçe (7 milioni di euro), Chelsea (3 milioni), Newcastle (3 milioni), Nottingham Forest (2,5 milioni), AEK Atene (500 mila euro) e Nizza (450 mila euro). Bologna e Napoli, pur avendo superato la soglia del 70%, hanno evitato qualsiasi multa grazie al rispetto della "football earnings rule", il parametro UEFA che valuta l'equilibrio economico complessivo del club.