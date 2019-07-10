Fiorentina molto vicina a Benedetto, il ds del Boca conferma: “Può partire, sapremo rimpiazzarlo”
Il Direttore Sportivo del Boca Juniors, nonchè ex giocatore della Serie A, Nicolas Burdisso ieri notte ha parlato anche di Dario Benedetto, grande obiettivo viola a Fox Sports Argentina: “Per noi può...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 12:39
Il Direttore Sportivo del Boca Juniors, nonchè ex giocatore della Serie A, Nicolas Burdisso ieri notte ha parlato anche di Dario Benedetto, grande obiettivo viola a Fox Sports Argentina: “Per noi può andare quando ci arriverà un'offerta. Quando questa arriverà noi sentiremo il presidente per fare il meglio per il Boca. Nel caso se ne andasse troveremo un rimpiazzo alla sua altezza”
Sul giocatore anche il Marsiglia, ma la Fiorentina sembra la grande favorita