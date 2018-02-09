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Fiorentina-Juve 0-0 al 45’. Il Var nega un rigore alla viola

Punteggio ancora fermo sullo 0-0 al Franchi, tra Fiorentina e Juventus, ma ai punti la Viola avrebbe meritato il vantaggio. Un rigore negato dal Var per fuorigioco (dopo in mano di Chiellini) ed il pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 21:23
Fiorentina-Juve 0-0 al 45’. Il Var nega un rigore alla viola -
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Punteggio ancora fermo sullo 0-0 al Franchi, tra Fiorentina e Juventus, ma ai punti la Viola avrebbe meritato il vantaggio. Un rigore negato dal Var per fuorigioco (dopo in mano di Chiellini) ed il palo colpito da Gil Dias qualche istante dopo tengono in piedi l’anno Juve, che ci ha provato solo con una botta centrale di Marchisio.

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