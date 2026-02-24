24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina-Jagiellonia, disposte le misure di sicurezza a Firenze dalle ore 18 del 25/02 alle ore 7 del 27/02

News

Fiorentina-Jagiellonia, disposte le misure di sicurezza a Firenze dalle ore 18 del 25/02 alle ore 7 del 27/02

Redazione

24 Febbraio · 18:05

Aggiornamento: 24 Febbraio 2026 · 18:05

Condividi:

di

La Prefettura di Firenze ha disposto un’ordinanza che limita la vendita e il consumo di alcolici e di bevande in contenitori di vetro e lattine nei giorni 25, 26 e 27 febbraio 2026.

Dalle ore 18.00 di mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 7.00 di venerdì 27 febbraio 2026 è vietata: la vendita per asporto in forma fissa e ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze.

Dalle ore 12.00 di giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 2.00 di venerdì 27 febbraio 2026 sono vietati: la vendita per asporto in forma fissa e ambulante e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, in via Nazionale e piazza Indipendenza e nelle strade limitrofe allo Stadio.

La stessa ordinanza dispone in oltre dalle ore 12.00 di giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 2.00 di venerdì 27 febbraio 2026 è inoltre vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo, lungo il perimetro piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via Del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.

Le Forze dell’Ordine e il Comando di Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull’osservanza del provvedimento e procedere, in caso di violazioni, nei confronti dei contravventori.

(Clicca qui per prendere visione dell’ordinanza)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio