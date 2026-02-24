Fiorentina-Jagiellonia, disposte le misure di sicurezza a Firenze dalle ore 18 del 25/02 alle ore 7 del 27/02

Dalle ore 18.00 di mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 7.00 di venerdì 27 febbraio 2026 è vietata: la vendita per asporto in forma fissa e ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze.

Dalle ore 12.00 di giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 2.00 di venerdì 27 febbraio 2026 sono vietati: la vendita per asporto in forma fissa e ambulante e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, in via Nazionale e piazza Indipendenza e nelle strade limitrofe allo Stadio.

La stessa ordinanza dispone in oltre dalle ore 12.00 di giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 2.00 di venerdì 27 febbraio 2026 è inoltre vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo, lungo il perimetro piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via Del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.

Le Forze dell’Ordine e il Comando di Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull’osservanza del provvedimento e procedere, in caso di violazioni, nei confronti dei contravventori.

