Fiorentina interessata a Kangwa. L’agente: “Siamo già in trattativa con dei club italiani”

Nir Karin, proprietario della Karin football agency, ha parlato, durante un’intervista a Sportitalia, anche di Kings Kangwa, centrocampista della Stella Rossa accostato anche alla Fiorentina e che proprio contro i viola, nell’amichevole di luglio, si mise in gran mostra: “Lo Zambia ha molto talento e spero che il prossimo giocatore zambiano in Italia possa essere Kings Kangwa dello Stella Rossa. Siamo già in trattative con alcuni club italiani. Credo che Lameck abbia già fatto abbastanza bene da aprire le porte ad altri connazionali”.

BONAVENTURA: “AL MILAN HO SBAGLIATO ANCHE IO”