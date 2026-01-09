Fiorentina, girone d’andata drammatico: mai così male in Serie A, nemmeno l’anno del fallimento

Con il girone d’andata ormai concluso, è tempo di fare i conti: la Fiorentina ha vissuto il suo peggior avvio di stagione dall’arrivo di Rocco Commisso. La squadra ha raccolto appena 13 punti, un bott...

A cura di Redazione Labaroviola 09 gennaio 2026 11:09

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