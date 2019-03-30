Fiorentina, Chiesa e Edimilson Fernandes non saranno presenti alla sfida con il Torino
I convocati della Fiorentina per la gara di domenica pomeriggio contro il Torino sono: Lafont, Terracciano e Brancolini in porta; Benassi, Veretout, Gerson, Dabo e Norgaard a centrocampo; Mirallas, Mo...
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2019 20:23
I convocati della Fiorentina per la gara di domenica pomeriggio contro il Torino sono: Lafont, Terracciano e Brancolini in porta; Benassi, Veretout, Gerson, Dabo e Norgaard a centrocampo; Mirallas, Montiel, Simeone, Muriel e Vlahovic in attacco.
Chiesa e Fernandes non ci saranno perchè devono recupare per essere pronti con la Roma.
Fonte: Tuttomercatweb