Fiorentina, Chiesa e Edimilson Fernandes non saranno presenti alla sfida con il Torino

I convocati della Fiorentina per la gara di domenica pomeriggio contro il Torino sono: Lafont, Terracciano e Brancolini in porta; Benassi, Veretout, Gerson, Dabo e Norgaard a centrocampo; Mirallas, Mo...

A cura di Redazione Labaroviola 30 marzo 2019 20:23

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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