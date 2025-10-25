Fiorentina-Bologna: out Odgaard per un problema al ginocchio, niente da fare anche per Immobile

Il trequartista rossoblù salterà Fiorentina-Bologna

Brutte notizie per il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina nella gara di domani al Franchi di Firenze. La squadra dell'ex Vincenzo Italiano perde una delle sue pedine più importanti: Jens Odgaard.

Jens Odgaard salterà Fiorentina-Bologna

Il trequartista rossoblù non sarà disponibile per il derby dell'Appennino a causa dei postumi di una contusione al ginocchio sinistro accusata giovedì durante la sfida di Europa League contro l'FCSB.

L'assenza di Odgaard non è da sottovalutare e potrebbe giovare la viola. Nelle ultime due stagioni, infatti, il danese ha sempre segnato contro la Fiorentina, seppur entrambe le volte al Dall'Ara.

Niente da fare anche per Ciro Immobile, fuori ormai da due mesi per via della lesione al retto femorale rimediata alla prima di campionato contro la Roma.