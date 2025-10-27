Fiorentina-Bologna, Cremonini scatenato sui social: “Rapina al Louvre. Sequel al Franchi”

Al termine della sfida tra Fiorentina e Bologna non sono mancate le polemiche, soprattutto per il cartellino rosso rimediato da Emil Holm e per il rigore non concesso ai rossoblù, dopo un fallo di Sab...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2025 10:53

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