Fiorentina-Bologna, Cremonini scatenato sui social: “Rapina al Louvre. Sequel al Franchi”
Al termine della sfida tra Fiorentina e Bologna non sono mancate le polemiche, soprattutto per il cartellino rosso rimediato da Emil Holm e per il rigore non concesso ai rossoblù, dopo un fallo di Sab...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2025 10:53
Al termine della sfida tra Fiorentina e Bologna non sono mancate le polemiche, soprattutto per il cartellino rosso rimediato da Emil Holm e per il rigore non concesso ai rossoblù, dopo un fallo di Sabiri su Bernardeschi. Tra i tifosi critici anche un volto noto: il cantante Cesare Cremonini, che ha commentato l’episodio sulle proprie Instagram Stories scrivendo ironicamente: “Rapina al Louvre. Sequel al Franchi.”