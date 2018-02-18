Fiorentina e Atalanta, società a confronto. Tra Percassi e Della Valle chi vince? La Nazione...

Stadio di proprietà, grande attenzione al settore giovanile, affari di mercato attenti a qualità e plusvalenze. Fiorentina e Atalanta allo specchio. Da una parte le idee dei Della Valle, dall’altra il...

Stadio di proprietà, grande attenzione al settore giovanile, affari di mercato attenti a qualità e plusvalenze. Fiorentina e Atalanta allo specchio. Da una parte le idee dei Della Valle, dall’altra il lavoro dei Percassi. Il 2018 per i nerazzurri è stato anche l’anno del via libera (dopo l’acquisto) del progetto per il nuovo stadio. Quello che Percassi ha messo al centro del futuro del club. E qui il discorso passa proprio sulle mosse dei Della Valle che considerano l’impianto di proprietà la base per una programmazione piu sicura del presente. Lo scrive La Nazione.