Fine primo tempo tra Sporting Lisbona e Fiorentina: 1-0 per i portoghesi
È terminato da pochi istanti il primo tempo tra Sporting Lisbona e Fiorentina, nell'amichevole in onore di Marco Ficini. Vincono i portoghesi, al momento per 1-0 con il goal realizzato al minuto trent...
A cura di Gabriele Caldieron
29 luglio 2017 19:45
È terminato da pochi istanti il primo tempo tra Sporting Lisbona e Fiorentina, nell'amichevole in onore di Marco Ficini. Vincono i portoghesi, al momento per 1-0 con il goal realizzato al minuto trenta da Bas Dost. Vedremo se la squadra di mister Pioli nella seconda frazione di gioco sagguanterà almeno il pareggio.