Finalmente Atta: rientro graduale, ma la Fiorentina ritrova uno dei suoi grandi colpi estivi

Vanoli ritrova un talento che a Udine e al Viola Park ha impressionato tutti

Il ritorno del talento Atta. Dopo quasi due mesi lontano dal terreno di gioco, il centrocampista francese è pronto a riassaporare il clima partita. Il suo nome è tornato nella lista dei convocati per la trasferta contro il Monza, una notizia importante per Paolo Vanoli, che recupera una pedina di qualità e aggiunge nuove soluzioni al proprio reparto offensivo.



Il rientro, naturalmente, procederà per gradi. Dopo un'assenza così lunga sarà necessario ritrovare la condizione fisica e il ritmo partita, senza forzare i tempi. Difficile, dunque, immaginare un impiego immediato dal primo minuto: più probabile che Atta possa ritagliarsi spazio progressivamente, magari attraverso qualche spezzone di gara nelle prossime settimane.



La Fiorentina, però, ritrova uno dei suoi grandi colpi dell'ultimo calciomercato. Un giocatore che aveva già attirato l'attenzione durante il ritiro estivo al Viola Park, quando le sue qualità tecniche, la capacità di muoversi tra le linee e la facilità nel saltare l'uomo avevano fatto strizzare gli occhi a più di un osservatore. Le aspettative nei suoi confronti erano importanti e l'infortunio ha inevitabilmente rallentato il suo percorso in maglia viola.



LE SOLUZIONI PER VANOLI. Il ritorno del francese apre anche nuove possibilità dal punto di vista tattico. Nel 4-2-3-1 potrebbe essere utilizzato da trequartista centrale, ma non è da escludere un impiego sulla corsia esterna, dove potrebbe sfruttare la propria abilità nell'uno contro uno. Con un eventuale passaggio al 4-3-3, invece, Atta potrebbe trovare spazio anche da mezzala, aggiungendo qualità e capacità di inserimento al centrocampo.



Vanoli avrà quindi un'arma in più da gestire nelle prossime settimane. La priorità sarà accompagnare il giocatore verso il pieno recupero, ma le qualità mostrate durante l'estate lasciano intravedere un potenziale importante. La Fiorentina aspetta il suo ritorno: adesso Atta vuole riprendersi il tempo perduto.