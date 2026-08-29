Ferrari: "Stiamo vedendo l'ennesimo gesto della famiglia Commisso che dimostra quanto vuole bene a Firenze"

Le parole di Ferrari ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Frosinone, esordio stagionale dei viola in casa in campionato

Sta per iniziare Fiorentina-Frosinone, match senz'altro speciale per la Fiorentina che festeggia i cento anni della sua gloriosa storia.

All'interno del prepartita di Dazn ha parlato Alessandro Ferrari:

"E' un momento molto bello con tanto entusiasmo. Ci sono tanti ex giocatori che a tutti i costi sono voluti venire qui. E' stata una settimana intensa oggi altrettanto, mi sembra l'ennesimo gesto della famiglia Commisso che dimostra quanto vuole bene a Firenze"

Sul mercato:

"Dal punto di vista di lavoro ne abbiamo fatto tanto e c'è ancora da fare. Dal mister all'area sportiva ci sono stati tanti cambiamenti. Speriamo di essere sulla strada giusta, quando ci sono tanti cambiamenti ci vuole ancora più tempo, c'è ancora tanto da fare".

Su Kean:

"Oggi è il centenario, permettetemi di dedicare attenzione a questo evento e a questa partita delicatissima. Entro il 01 Settembre sapremo il resto"