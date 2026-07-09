Ferrari presenta Grosso: “È sempre stato la prima e unica scelta, decisione condivisa con i Commisso”

Il direttore Ferrari apre la conferenza stampa di presentazione di Grosso

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico viola Fabio Grosso, spiegando le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’ex campione del mondo.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il nuovo allenatore. È stata una scelta condivisa con tutta la famiglia Commisso, che ha avuto modo di conoscerlo personalmente. Per noi non sarà soltanto un mister, ma una figura che ci darà una mano anche dal punto di vista manageriale, con l’obiettivo di costruire una Fiorentina più solida”. Ferrari ha poi raccontato il percorso che ha portato alla nomina: “Ci siamo incontrati tempo fa, Paratici ci ha proposto questa scelta che è stata la prima e unica. Siamo molto felici di presentarlo e gli diamo il benvenuto”.