Ferrari: "E' motivo d'orgoglio vivere una giornata così. Questa sera servirà una grande prestazione"

Il dg della Fiorentina ha parlato dal Viola Park nel giorno dei 100 anni del club

Nel giorno del Centenario della Fiorentina, anche il direttore generale Alessandro Ferrari ha raccontato le emozioni di una giornata destinata a entrare nella storia del club. Intervenuto ai microfoni del TGR Rai Toscana dal Viola Park, il dirigente viola ha sottolineato l'entusiasmo con cui le tante leggende hanno raggiunto Firenze per prendere parte alle celebrazioni.

"È bellissimo essere qui, tutti sono arrivati con grande entusiasmo e con la voglia di partecipare. Per noi è motivo d'orgoglio vivere una giornata così speciale, così come lo è stato vedere la festa dei tifosi e la felicità del presidente. Al di là dei festeggiamenti c'è una gara delicata da affrontare nel migliore dei modi. In una giornata come questa non si può non fare una grande prestazione”.