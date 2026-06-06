Ferrara: "Paratici avrà grandi responsabilità. Vanoli va ringraziato, Grosso è una scelta coerente"

Le parole di Benedetto Ferrara sul nuovo corso della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Benedetto Ferrara ha analizzato il nuovo corso della Fiorentina, soffermandosi sul ruolo di Fabio Paratici e sull'avvicendamento in panchina tra Vanoli e Grosso. "Il nostro direttore sportivo ha un contratto da top player, quindi è normale che abbia grandi responsabilità sulla parte sportiva", ha spiegato Ferrara. "Dopo l'incontro in America bisognerà capire quale sarà la strategia economica: la Fiorentina ha speso male negli ultimi anni e adesso ha la necessità di vendere bene e individuare i profili giusti per ripartire". Sul tema programmazione, il giornalista non vede particolari ritardi: "Quando ci sono i Mondiali alle porte certe dinamiche sono normali. Non credo che la Fiorentina sia in ritardo, semplicemente ha davanti un compito molto difficile. Basta guardare il Milan, che in questo momento non sa nemmeno chi sarà il custode di Milanello". Un passaggio su Vanoli e Grosso: "Hanno aspettato a comunicare l'addio a Vanoli perché volevano essere sicuri di chiudere per Grosso. Vanoli va ringraziato: ha fatto quello che doveva fare e probabilmente ha sofferto più dei giocatori stessi. È riuscito a risollevare una Fiorentina che era in una situazione disastrosa. Però era inevitabile che Paratici iniziasse il proprio percorso con un allenatore scelto da lui, ed è giusto così".