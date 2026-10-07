Ferrara: "Mastantuono è appena all'inizio, ha grandi qualità. La Fiorentina lo aiuterà"

Il giornalista ha parlato al Pentasport del talento argentino, del paragone con Nico Paz e del suo percorso di crescita a Firenze

Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, si è soffermato su Franco Mastantuono, commentando anche i paragoni con Nico Paz e l'importanza che la Fiorentina può avere nello sviluppo del giovane talento argentino.

"Messi è stato un fenomeno capace di rappresentare il calcio per vent'anni. È un talento naturale che ha saputo anche lavorare molto su sé stesso. Il confronto con Maradona è difficile, anche perché il calcio cambia nel corso degli anni. Quello che rimane di campioni del genere è soprattutto il modo in cui hanno ispirato le generazioni successive. È anche curioso pensare che quando Messi iniziava a giocare, Mastantuono non era ancora nato.

Nico Paz parte più avanti perché ha già avuto modo di dimostrare il proprio valore. Mastantuono, invece, ha appena cominciato il suo percorso, ha 19 anni e dispone di qualità importanti. Io credo molto in lui: mi piace la sua leggerezza, ma allo stesso tempo è un ragazzo maturo e umile. Soprattutto, si vede che si diverte a giocare a calcio, e questo è fondamentale.

La Fiorentina è una squadra piena di giovani talenti e per lui può rappresentare l'ambiente ideale per crescere. Per capire se potrà giocare a Genova bisognerà aspettare i test e le valutazioni di Vanoli. A 19 anni non credo che il rientro vicino alla partita possa essere un problema. Lui e Goncalves, inoltre, possono tranquillamente giocare insieme".