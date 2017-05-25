Ferrara: "Firenze è diversa, la società ha fallito nella comunicazione"

Il giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Firenze è una città diversa dalle altre e vuole distinguersi anche nel calcio, vuole la sua identità. La Fiorent...

Il giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Firenze è una città diversa dalle altre e vuole distinguersi anche nel calcio, vuole la sua identità. La Fiorentina ha fallito nel comunicare quest'anno, non ha comunicato proprio niente. DDV esprime, in modo più distaccato, gli stessi concetti di DDV. Però hanno presentato un progetto con un grande plastico, qualcosa vorrà dire: la spaccatura vera con la città potrebbe esserci se non verrà realizzato".