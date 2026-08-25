Ferrara duro: “La Fiorentina ha fatto piange, il ragionier Grosso si ispira al Piolismo della scorsa estate”

"Niente giudizi definitivi, ovvio. Sarebbe stupido"

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Benedetto Ferrara: “Il ragionier Grosso si ispira al Piolismo della scorsa estate e prende 4 schiaffi dalla Roma, che sarà più forte, ma farsi umiliare così non è da tutti. La formazione è della serie "speriamo di uscirne vivi", con il centrocampo old style (mamma mia), Dodo dentro (ma perché?) e senza centravanti: Kean parte in panchina (questione di business) e Pellegrino è un'altra storia.Uno che segna tutti i gol di testa non vede un pallone, anche perché gli esterni non sono ancora arrivati. Niente cross, niente verticalità, niente. Fagioli più lento di sempre e il resto è un tormento: Atta tenuto fuori dal gioco da un modulo senza senso e Oulai, altro passo rispetto a Fagioli, buttato dentro sul tre a zero (mah). Ciò che resta è una umiliazione violenta e un centravanti venduto prima della partita. Dicono che ne arriverà uno più forte. Vogliamo fidarci. Niente giudizi definitivi, ovvio. Sarebbe stupido. Ma all'Olimpico la Fiorentina ha fatto piangere”.