Ferrara: "Antognoni deve fare un passo avanti per la gente, non per chi lo ha trattato male"

Il caso Antognoni fa discutere: le parole di Benedetto Ferrara

Benedetto Ferrara, intervenuto a Radio Bruno, ha espresso le sue considerazioni sul momento della Fiorentina tra programmazione futura e caso legato a Giancarlo Antognoni.

Sulla conferenza in programma per domani mattina:"Mi aspetto un po’ di chiarezza e delle idee. La Fiorentina dovrà vendere dei giocatori e non sarà facile. L’intenzione è quella di costruire una squadra che giochi un bel calcio, moderno, all’altezza di quello che si vede in Europa. Meno proclami si fanno, meglio è", ha spiegato il giornalista.

Infine il passaggio su Antognoni e il centenario viola: "Non si può festeggiare il centenario senza di lui. Dall’altra parte dovrebbe esserci anche la disponibilità ad accettare eventuali scuse da parte della dirigenza". Concludendo con una riflessione più generale: "Antognoni deve fare un passo per la gente, non per chi lo ha trattato male".