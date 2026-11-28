L'opinione Ferrara: "40 punti prima possibile e poi si vedrà. Vanoli parla di momento difficile, ma dura da due anni"

"Paratici non ha ancora ordinato di infilare la testa nel carrarmato ma poco ci manca e comunque siamo sempre lì e siamo già al toto allenatore"

Incredibile. Dopo il ko di Monza l’unico giocatore a chiedere scusa ai tifosi è un ragazzo di 19 anni arrivato qui in prestito dal Real. Uno che potrebbe sentirsi di passaggio e, per quanto professionista, non obbligato ad assumersi una responsabilità collettiva. Ma Franchino è così: un puro. Lo vedi in campo, anche quando eccede in egoismi tipici della stella che ancora proprio stella non è. Lo vedi quando rincorre il terzino e quando si arrabbia in panchina perché qualcosa non va. In pratica un giovane passeggero di questa indecifrabile Fiorentina si espone come un veterano. La cosa dovrebbe far riflettere.

Detto questo, come ha dichiarato l’allenatore, pensiamo a fare quaranta punti il prima possibile e poi si vedrà. Paratici non ha ancora ordinato di infilare la testa nel carrarmato ma poco ci manca e comunque siamo sempre lì e siamo già al toto allenatore. Girano nomi che valgono un romanzo intitolato “i ripromessi sposi”. Oh, non ne usciamo. C’è chi tira in ballo un Montella 3. Il sequel del sequel. Poi c’è il Paulo Sousa 2. E se fosse il Grosso 2 a tornare a far pace col suo diesse? Faremmo ridere il pianeta del pallone, ma da queste parti non si sa mai. E comunque questo improbabile ritorno potrebbe avvenire solo a gennaio, dopo l’arrivo di un centrocampista di rottura e di un leader difensivo. Note bene: per rifare la difesa sono stati spesi 30 milioni.

Il mercato della Fiorentina ricorda quella volta che hai speso un sacco di soldi al Super e la sera ti rendi conto che per mangiare qualcosa ti devi aprire una scatoletta di tonno. Comunque non dimentichiamoci il Pioli 3, paura eh? Ultimo ma non ultimo il vecchio caro Delio. Che però potrebbe chiedere a Paratici di acquistare lo stagionato Ljajic da portare in panchina come anti stress.

Forza Vanoli, tu che sognavi di allenare questa squadra dimostrerai a tutti che in fondo si tratta solo di un momento difficile e il fatto che il momento duri da due anni è solo un dettaglio. In fondo, cosa sono due anni rispetto all’età dell’universo?

Lo scrive stamattina in edicola Benedetto Ferrara su La Nazione