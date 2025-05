Fenucci in vista della Fiorentina: “Siamo ancora stonati, ma dobbiamo provare ad andare in Champions”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è tornato a parlare a Sky Sport 24 dopo il successo in finale di Coppa Italia ai danni del Milan: “Siamo ancora stonati da questa grande serata emozionante, da questo successo arrivato dopo tantissimi anni che ha riportato il Bologna ai vertici. Abbiamo coronato il sogno di generazioni di tifosi”.

In vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: “Europa sicura? Intanto si continua a competere in campionato, perché mancano due giornate e c’è ancora una piccola apertura per arrivare in Champions League, che va sfruttata. Poi ci si siede, dopo qualche festeggiamento che squadra, staff e città meritano. Come ogni anno”.