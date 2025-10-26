Fenucci attacca: “Il VAR incoerente, contatto su Bernardeschi ignorato; primo rigore viola viziato”

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è stato intervistato da Sky Sport dopo il 2-2 con la Fiorentina. Queste sono le sue parole: “C’è stata una grande prestazione della squadra, che fino all’episodio di Bernardeschi stava dominando il gioco. Non mi è piaciuto l’episodio del contatto in area su Berna, col mancato intervento del VAR, così come non mi sono piaciute altre cose accadute durante la gara. Faccio questo intervento per cercare di aiutare il sistema. Non capisco perché in alcuni episodi il VAR intervenga e in altri no. Se abbiamo accettato di codificare certi falli, il VAR dinanzi a quel tipo di fallo deve intervenire sempre e non solo a volte. Rimane comunque la grande prova dei ragazzi del Bologna. Anche sul primo rigore a favore della Fiorentina mi dicono che c’era un precedente tocco di mano di Kean. Credo sia il mio trentesimo campionato, non mi vedete spesso qui a parlare degli arbitri, ma penso che come dirigente anziano di questo sistema bisogna interrogarci. Il VAR deve intervenire in maniera opportuna”.