Felipe: "L'Udinese è avvantaggiata sulla Fiorentina, l'unico che può dare fastidio è Pellegrino"

Le parole del doppio ex della gara

In vista della sfida di domenica del Bluenergy Stadium tra Udinese e Fiorentina, ha parlato il doppio ex della sfida, Felipe Dal Bello, a Il Messaggero Veneto:

"La sconfitta di Monza penalizza la Fiorentina, mentre l'Udinese arriva avvantaggiata e avrà la spinta del suo pubblico. È una partita fondamentale in cui la Viola non deve scappare in classifica. Mi aspetto una partita aperta, in cui i bianconeri sono avvantaggiati in tutti i duelli a parte quello con Pellegrino".