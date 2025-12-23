23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:54

Favasuli: “La chiamata in Italia Under 21 è stata un’emozione fortissima. Il sogno resta la Serie A”

Redazione

23 Dicembre · 17:30

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 17:30

Costantino Favasuli

L’ex viola, ora al Catanzaro, racconta l’impatto di Aquilani, i ricordi più belli della stagione e l’orgoglio per la chiamata in Under 21.

Costantino Favasuli, ex terzino sinistro della Fiorentina e venduto Catanzaro durante questa estate, queste sono le sue parole durante l’intervista per gianlucadimarzio.com: “E’ stato Aquilani a Firenze a farmi capire le potenzialità che avevo. Mi ha spostato lui a sinistra”.

Sulla stagione: “Non posso permettermi cali di tensione perché gli obiettivi sono ancora tanti. Tra i ricordi più belli c’è la sfida con il Venezia per il sacrificio collettivo, mentre il gol contro il Mantova resta una gioia indelebile”.

Sulla Nazionale: “La chiamata in Italia Under 21 è stata un’emozione fortissima. Il sogno resta la Serie A, da inseguire senza fretta ma con grande ambizione”.

