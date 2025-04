“Fagioli sta venendo fuori dal periodo nero delle scommesse, lo dimostrano le prestazioni in campo”

Cristian Ledesma, ex centrocampista di Serie A, si è così espresso a ‘La Domenica Sportiva’ su Rai Sport, soffermandosi anche su Nicolò Fagioli e le ultime notizie che lo rivedono al centro del caos scommesse: “Fagioli sta venendo fuori dal periodo nero legato alle scommesse, lo dimostrano le prestazioni. Quando uno sta bene, lo fa vedere nel suo lavoro. Mi dispiace per la persona, perché sono fatti brutti che non dovrebbero avere niente a che vedere con il calcio. Mi è complicato pensare a qualcuno che si fa ammonire per soldi. Ci sono tanti ragazzi con certe difficoltà e vanno aiutati, al di là di Fagioli”.