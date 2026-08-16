Fagioli-Oulai si può fare? Grosso lascia aperto uno spiraglio: "Siamo ancora all'inizio, devo scoprirli"

Fagioli e Oulai possono giocare insieme? Grosso lascia uno spiraglio aperto

C'è un dettaglio che non è passato inosservato nelle prime uscite della nuova Fiorentina di Fabio Grosso: Fagioli e Oulai sono uno l'alternativa dell'altro? Una situazione emersa già durante le amichevoli estive e confermata anche nella prima gara ufficiale della stagione (la vittoria con il Benevento in Coppa Italia), che lascia aperto un interrogativo sulla possibile convivenza dei due in mezzo al campo. L'allenatore viola, in conferenza stampa, non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto proprio della possibilità di schierare un centrocampo costruito sulla qualità.

"Su Fagioli e Oulai non voglio essere vago, ma siamo ancora all'inizio e devo scoprirli. Ancora ci dobbiamo conoscere, anche se in certe situazioni sembriamo già una squadra consolidata. Per me la solidità non te la dà un singolo, ma tutti i giocatori che fanno una fase. Nella mia testa voglio tutti giocatori bravi che giocano insieme".

Parole che lasciano quindi aperta la porta alla possibilità di vedere Fagioli e Oulai insieme, anche se al momento Grosso sembra voler procedere per gradi.

FAGIOLI, UNA PISTA DA MONITORARE - La questione tattica si intreccia inevitabilmente con quella di mercato. La Fiorentina punta molto sul nuovo arrivato Oulai, ma allo stesso tempo Fagioli rappresenta una vera e propria pietra preziosa per la rosa viola. Il centrocampista ha ancora tanto da dare alla Fiorentina e, proprio per questo, sarebbe curioso pensare a una sua eventuale partenza dopo essere stato uno dei pochi giocatori salvabili della scorsa stagione. Tutto dipenderà però dalle prossime settimane. Bisognerà capire se arriveranno offerte concrete per Fagioli, quale sarà eventualmente la cifra messa sul tavolo e soprattutto quali saranno le intenzioni della società. Gli ultimi giorni di mercato saranno dunque da seguire con attenzione. E su questo, Fabio Paratici ha già dimostrato di saper cogliere le opportunità e prendere decisioni importanti.