Fagioli e la foto con Kean: "10 anni insieme"
Il centrocampista viola celebra sui social il legame con il compagno di squadra Moise Kean
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 14:57
Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha condiviso una foto che lo ritrae insieme al compagno di squadra Moise Kean, accompagnata dalla didascalia: “10 anni insieme”.
L’attaccante ha subito ricondiviso lo scatto nelle sue storie, a testimonianza di un’amicizia che dura da tempo, anche al di fuori del campo, e che continua a rafforzarsi nella loro esperienza a Firenze.