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Fabregas si coccola Kean: “Ha un grande cuore, se sbaglia è per il carattere. È un grande giocatore"

L'allenatore del Como ha parlato del nuovo acquisto Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2026 16:47
Fabregas si coccola Kean: “Ha un grande cuore, se sbaglia è per il carattere. È un grande giocatore" -
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Cesc Fabregas, nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa, ha risposto anche alle domande legate al mercato del Como. Tra i temi affrontati, anche il nuovo attaccante Moise Kean, arrivato in questa sessione di mercato e inevitabilmente al centro delle attenzioni:

"Sono molto contento che sia finito il mercato e contento del gruppo che c’è qui. Sono soddisfatto. Moise devo conoscerlo di più. Non è cattivo, ha un grande cuore e se sbaglia è perché è il suo carattere. Non è una brutta persona o negativa. Io poi valuto sempre la persona ma ogni volta è più difficile. Quando cerchi il miglior giocatore a volte non è facile trovare un ottimo giocatore e uno che possa far parte della famiglia. Siamo molto contenti e sarà un grandissimo giocatore. Viaggerà con noi domani a Genova ma non so se giocherà".

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