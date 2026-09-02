Fabregas si coccola Kean: “Ha un grande cuore, se sbaglia è per il carattere. È un grande giocatore"

L'allenatore del Como ha parlato del nuovo acquisto Moise Kean

Cesc Fabregas, nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa, ha risposto anche alle domande legate al mercato del Como. Tra i temi affrontati, anche il nuovo attaccante Moise Kean, arrivato in questa sessione di mercato e inevitabilmente al centro delle attenzioni:

"Sono molto contento che sia finito il mercato e contento del gruppo che c’è qui. Sono soddisfatto. Moise devo conoscerlo di più. Non è cattivo, ha un grande cuore e se sbaglia è perché è il suo carattere. Non è una brutta persona o negativa. Io poi valuto sempre la persona ma ogni volta è più difficile. Quando cerchi il miglior giocatore a volte non è facile trovare un ottimo giocatore e uno che possa far parte della famiglia. Siamo molto contenti e sarà un grandissimo giocatore. Viaggerà con noi domani a Genova ma non so se giocherà".