Fabregas e l'ombra di Kean: "Non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante se arriverà o meno contro l'Udinese"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato del mercato ancora aperto e ha accennato velatamente alla possibilità che possa arrivare Moise Kean.

Al Como manca un attaccante e potrebbe essere Moise Kean, principale obiettivo dei lariani sul mercato. Cesc Fabregas, in dribbling come qualsiasi allenatore si rispetti, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese, facendo anche riferimento alla necessità di avere giocatori italiani - come Kean - in lista: “In Champions e in Serie A alla fine andiamo tranquilli, abbiamo il nostro piano e non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante se arriverà o meno contro l'Udinese”.

Il tecnico spagnolo ha poi parlato del mercato, ancora aperto: "Se finisse oggi, volterei pagina velocemente e in questo momento non è chiuso. Più o meno siamo gli stessi ma con 4-5 giocatori rimpiazzati velocemente e bene. Adesso manca quel plus per fare uno step in più. È difficile, alcune volte sei più fortunato. L'anno scorso abbiamo preso Diego Carlos all'ultimo secondo e non si è mai infortunato, ma abbiamo rischiato. Ramon mi aspettavo 4-5 mesi di adattamento, ma dal minuto 1 pronti-via. Non tutte le volte andrà così". Spazio a qualche considerazione sulla difesa e su una rosa molto ampia: “Un difensore centrale forte che abbiamo preso è Chalobah. Non è facile, di nomi ce ne sono tantissimi, conosco tutti i difensori centrali degli ultimi due anni e non è così semplice. Abbiamo tanti giocatori qua che non si sa se andranno via. Non lo auguro a nessuno perché cambia sempre tutto”.

Lo riporta TMW