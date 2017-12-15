Labaro Viola

Eysseric e Gaspar, due posizioni imprevedibili che potrebbero condizionare il mercato di gennaio. La situazione...

Su La Nazione si parla di Eysseric e Gaspar, due posizioni assolutamente imprevedibili e che potrebbero condizionare il mercato di gennaio della Fiorentina. Il francese sta giocando veramente poco e n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 09:01
Eysseric e Gaspar, due posizioni imprevedibili che potrebbero condizionare il mercato di gennaio. La situazione... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Calciomercato
Rassegna Stampa
Condividi

Su La Nazione si parla di Eysseric e Gaspar, due posizioni assolutamente imprevedibili e che potrebbero condizionare il mercato di gennaio della Fiorentina. Il francese sta giocando veramente poco e nessuno, almeno formalmente, ipotizza un suo addio in prestito, anche se la situazione potrebbe cambiare non appena Pioli avrà confermato a Corvino che difficilmente l’ex Nizza potrà essere considerato un titolare. Discorso simile per il portoghese, che in caso di addio obbligherebbe la società a trovare un nuovo terzino destro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok