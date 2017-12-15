Eysseric e Gaspar, due posizioni imprevedibili che potrebbero condizionare il mercato di gennaio. La situazione...
Su La Nazione si parla di Eysseric e Gaspar, due posizioni assolutamente imprevedibili e che potrebbero condizionare il mercato di gennaio della Fiorentina. Il francese sta giocando veramente poco e n...
Su La Nazione si parla di Eysseric e Gaspar, due posizioni assolutamente imprevedibili e che potrebbero condizionare il mercato di gennaio della Fiorentina. Il francese sta giocando veramente poco e nessuno, almeno formalmente, ipotizza un suo addio in prestito, anche se la situazione potrebbe cambiare non appena Pioli avrà confermato a Corvino che difficilmente l’ex Nizza potrà essere considerato un titolare. Discorso simile per il portoghese, che in caso di addio obbligherebbe la società a trovare un nuovo terzino destro.