Eysseric e Gaspar, due posizioni imprevedibili che potrebbero condizionare il mercato di gennaio. La situazione...

Su La Nazione si parla di Eysseric e Gaspar, due posizioni assolutamente imprevedibili e che potrebbero condizionare il mercato di gennaio della Fiorentina. Il francese sta giocando veramente poco e n...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2017 09:01

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric

Condividi